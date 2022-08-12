استعدادًا للشتاء.. جامعة أسيوط تغير السخانات الكهربائية بالمدينة الجامعية

أسيوط - هيثم البدرى

وجه الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بضرورة تكثيف العمل داخل قطاع المدينة الجامعية من أجل إنهاء أعمال الصيانة والإحلال، والتجديد لكافة المبانى، بما يضمن رفع جاهزية الوحدات السكنية استعدادا لاستقبال الطلاب.

وقام الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل عدد من مبانى المدينة جامعية رافقه فيها د عرفة ابو العلا مدير عام قطاع المدينة الجامعية ،وعماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية للطلاب، ومحمود خلف رئيس الوحده السكنيه، وعاطف عبدالمنعم رئيس الوحده السكنية.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جولته استهدفت الوقوف على ما يجرى من أعمال صيانة ورفع لكفاءة البنية التحتية وتجديد الاثاث والمفروشات وذلك استعدادا لاستقبال طلاب المدينة الجامعية بوقت كافى وقبل بدء العام الجامعي الجديد، كما أعلن الدكتور عبد المولى أنه وجه خلال الجولة باستبدال السخانات الكهربائية المستخدمة فى تسخين الطعام والمشروبات بوسائل بديلة موفرة للكهرباء وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة فى هذا الشأن.