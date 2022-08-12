ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة عن مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس قولها "إن الشاب استشهد داخل غرف العناية المركزة متأثرا بإصابته الخطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المحافظة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير".



وكان الشاب قد أصيب خلال قصف بطائرة إسرائيلية بدون طيار شرق خان يونس هو ومجموعة من المواطنين نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة.



ورفع استشهاد هذا الشاب عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر لثلاثة أيام، إلى 49 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابا بجروح متفاوتة.