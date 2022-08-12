ارتفاع التضخم فى إسبانيا 10.8% لأعلى مستوى منذ 38 عاما

كتبت ـ فاطمة شوقى

يرتفع معدل التضخم في إسبانيا لأعلى مستوى له منذ عام 1984، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء مع ارتفاع أسعار الغذاء مثل البيض والزبدة، نتيجة لاستمرار حرب أوكرانيا.

وأشارت صحيفة "الدياريو" الإسبانية، إلى أنه في شهر يوليو ، ارتفع البنزين بنسبة 24٪ والديزل 34٪، أما الغاز ، فقد ارتفع سعره بنسبة 31٪ والكهرباء بنسبة 49.4٪. كما أصبح السكن أكثر تكلفة بنسبة 22٪ بسبب ارتفاع الكهرباء ، وارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 26.1٪ وأسعار البيض بنسبة 22.5٪.

وأصبحت سلة التسوق أكثر تكلفة بنسبة 10.8٪ على أساس سنوي في يوليو ، وفقًا لأحدث البيانات من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي نشره اليوم المعهد الوطني للإحصاء، والذي يؤكد التقدم الذي تم إحرازه قبل بضعة أسابيع، وهذا هو أكبر ارتفاع في الأسعار تشهده إسبانيا منذ منتصف الثمانينيات ، عندما أطلقت أزمة النفط سلة التسوق.

ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن هذه الذروة الجديدة ترجع إلى الوقود والغذاء ، حيث يستمر سعرهما في الارتفاع، كما كان للزيادة في أسعار الملابس والأحذية والازدهار في أسعار الفنادق تأثير أيضًا ، بالتزامن مع توقع صيف تاريخي في السياحة.

وكان مارس هو الشهر الأول الذي يلاحظ تأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار، وإذا كان التضخم بالفعل عند مستويات لا يمكن السيطرة عليها (في يناير كان الارتفاع 6.1٪ و 7.6٪ في فبراير) ، فقد أضافت الحرب الوقود إلى النار: في مارس ارتفع التضخم إلى 9.8٪ ، وهو أعلى ارتفاع منذ عام 1985.