إصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بمدينة 6 أكتَوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص، فى حادثين منفصلين بمدينة السادس من أكتوبر وتم نقل المصابين للمستشفي حيث أصيبت سيدة ومسن في حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى محور الضبعة نطاق الجيزة.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص أسفر عن إصابة محمد علي 55 سنة وشيماء أحمد 45 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما أصيب شخصين فى انقلاب سيارة بالحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر وتم نقل المصابين للمستشفي.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين انقلاب سيارة إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق أسفر عن إصابة نور نادر السيد 17 سنة وحازم محمد فوزي 18 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.