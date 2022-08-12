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إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نفل على الطريق الدائري بالمنيا

الجمعة، 12 أغسطس 2022 12:51 م
إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نفل على الطريق الدائري بالمنيا حادث - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 15 شخصا فى إنقلاب سيارة ربع نقل، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الدائري، في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة  الامنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن إنقلاب السيارة رقم 7225 ن ص ا، ربع نقل، بالطريق الدائري بالقرب من قرية الشيخ زياد، مما أسفر عن إصابة 15 شخص.

بإنتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 15 شخص باصابات متنوعه،  بين كدمات وكسور وسحجات وأشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقل جيع المصابين إلي مستشفي مغاغة العام لتلقي العلاج.
 تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأنتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتي قررت التحفظ علي السيارة المنكوبة وسائقها تحت تصرفها، وإستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.


 


مديرية الامن

حادث طريق

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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