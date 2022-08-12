إزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 875 م2 بكوم أمبوفي أسوان.. صور

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، حملة استهدفت إزالة 5 حالات تعدى على أراضى زراعية بمنطقة منيحة التابعة لقروى إقليت وذلك على مساحة 875 م2.

وفى نفس السياق وإستكمالاً لأنشطة رؤساء المراكز والمدن، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، أعمال النظافة العامة والجرد ورفع الأتربة بمحيط معبد إدفو بطول 1 كم ، وعرض 12 متر لخلق الوجه الجمالى والحضارى أمام الزائرين من الوفود السياحية.

كما تم رفع التراكمات الناتجة من أعمال تغيير خطوط المياه وتركيب شبكات الغاز الطبيعى والكاميرات ، مع تنفيذ أعمال التسوية للشارع بإعتباره المدخل الرئيسى للسياحة المتجهة من كورنيش النيل بواقع حارتين ذهاباً وإياباً وبمسافة 2 كم ، وهو الذى يتوازى مع القيام بتنفيذ أعمال تطوير الكورنيش وتركيب خطوط مياه بقطر 10 بوصة وكاميرات المراقبة بطول 2 كم ، ويتم تسوية الشارع أولاً بأول لتسهيل حركة الوفود السياحية الزائرة لمعبد إدفو ، والقادمة عبر البواخر النيلية والفنادق العائمة.



إزالة تعديات



أعمال النظافة



جانب من حملات الإزالة



حملات نظافة



رفع التراكمات من الشوارع



تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات والإشغالات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وذلك وصولا إلى المستوى الأفضل من التطوير والتجميل ، مع الحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه.