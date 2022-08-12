أوقاف الإسكندرية تقيم أسبوعا ثقافيا بمسجد شرق المدينة غدا

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية، الأسبوع الثقافى بمسجد شرق المدينة بداية من غد السبت بإشراف مديرية أوقاف الإسكندرية وبحضور نخبة متميزة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف والقارئ والمبتهلين على أن تكون الفعاليات يومياً من المغرب إلى العشاء.

تأتى هذه النشاطات فى إطار سعى الوزارة للنهوض بالمستوى العلمى والثقافى وزيادة الوعى لدى الجمهور وتبصيرهم بصحيح الدين وارشادهم إلى الطريق القويم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم بعيدا عن تحريف المحرفين وانتحال المبطلين وللتحلى بمكارم الأخلاق وغرس القيم من خلال تعاليم الدين القويم.

كانت افتتحت مديرية الاوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد أبيس القرية العاشرة فى إطار خطة الوزارة للنهوض بالمساجد وعمارتها.

كما أطلقت أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف فى إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطى المستنير والتصدى للفكر المنحرف والهدام لأداء خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "المسجد مكانته ورسالته ودوره فى المجتمع" لإبراز الدور الحقيقى للمسجد وبيان رسالته الوسطية ودوره المجتمعي.