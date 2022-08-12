اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد أبيس فى القرية العاشرة .. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 04:10 م
أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد أبيس فى القرية العاشرة .. صور افتتاح مسجد
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أفتتحت مديرية الاوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد أبيس القرية العاشرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالمساجد وعمارتها.
 
 
كما اطلقت أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف و الأزهر الشريف في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف والهدام لاداء خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "المسجد مكانته ورسالته ودوره في المجتمع" لابراز الدور الحقيقي للمسجد وبيان رسالته الوسطية ودوره المجتمعي.
 
المصلين فى مسجد أبيس عقب افتتاحه
المصلين فى مسجد أبيس عقب افتتاحه

مسجد أبيس فى القرية العاشرة
مسجد أبيس فى القرية العاشرة

أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد أبيس
أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد أبيس

أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد أبيس فى القرية العاشرة
أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد أبيس فى القرية العاشرة
 

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