أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالمنيا

لقى 7 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 19 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بالمنيا، وينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفين والمصابين فى الحادث الذى شهده الطريق الصحراوى.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: رأفت محمد مهدى 50 سنة، رفاعى تاج 20 سنة، محمود حسن 50 سنة، عبده حسن محمد حسين بالإضافة إلى 3 جثث بينهم طفلة مجهولة الهوية.

وأصيب كل من: يوسف أبو العلا 10 سنوات، وشقيقه سعد 5 سنوات، إكرام محمد 30 سنة، حنان فؤاد 35 سنة، جنات عصمت 6 سنوات، شكيار فؤاد 13 سنة، محمود عصمت، عبدالله عصمت 4 سنوات، يوسف جمال 10 سنوات، ياسر محمود 5 سنوات، غادة أبو العلا 10 سنوات، عبده فاروق 12 سنة، ريتاج رشدى 4 سنوات، حسام صلاح 25 سنة، و5 أشخاص آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 7 مواطنين، وإصابة 19 آخرين.