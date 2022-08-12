أسباب تساقط الشعر.. أبرزها الإجهاد والقشرة

كتبت فاطمة خليل

بعض مشاكل الشعر تكون علامة على مشاكل صحية داخلية أكثر خطورة، لذلك لا يجب تجاهل تساقط الشعر ، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب تساقط الشعر وطرق علاجها، بحسب موقع "health".

ما الثعلبة؟ يتسبب مرض الثعلبة الجلدى فى تساقط الشعر المفاجئ، خاصةً فى فروة الرأس وفى المناطق المحيطة بالحواجب والرموش والوجه.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن جهاز المناعة الذى يهاجم بصيلات الشعر يتسبب فى ظهور هذا المرض على شكل تساقط الشعر.

ويعتبر تساقط الشعر في البقع الصغيرة شكوى شائعة بين المصابين بهذا المرض، لدرجة أنه يمكن أن يصبح شديدًا.

أسباب تساقط الشعر

1. الإجهاد والتوتر

عندما نكون مرهقين، يتأثر جهازنا العصبي والجهاز الهضمي، ويؤدي ذلك إلى العديد من الاختلالات في الجسم.

لا يحصل شعرنا وفروة رأسنا على التغذية التى يحتاجها، ويبدأ الشعر ببطء فى النمو بشكل أرق وأقل.

يمكن أن يكون الإجهاد بسبب العمل، أو الإفراط فى التفكير، أو الجراحة، أو الإصابة المؤلمة، أو الحياة الشخصية، إلخ.

2. الطعام الذى تأكله

يحتاج الشعر إلى الكثير من التغذية ليبقى بصحة جيدة ويحتاج إلى جرعة يومية من الفيتامينات ، والزنك ، والبيوتين ، والحديد ، والزنك ، والأحماض الدهنية ، والسيلينيوم ، والبروتينات الأخرى ، وإذا كنت لا تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا فإن تساقط الشعر سيتسارع.

3. وراثي

الثعلبة ، أو الأمراض التي تسبب تساقط الشعر الشديد، قد تكون وراثية، لكن لم يتم إثبات ذلك علميًا لذلك قد تكون هناك أيضًا عوامل أخرى تلعب دورًا.

4. قلة العناية بالشعر وعلاجات الشعر

استخدام تسريحات شعر ضيقة، وتكرار نفس تصفيفة الشعر كل يوم، وتصفيف الشعر بالمكواة، وتلوينه ، وتجعيد الشعر ، واستخدام منتجات الشعر القاسية يمكن أن يتلف بصيلات الشعر وخيوطه ويسبب نمو الشعر أرق وأضعف.

5. تغير في الهرمونات

تتقلب مستويات الهرمونات بسبب العديد من الأشياء ، مثل الحمل والولادة وانقطاع الطمث ، وحتى البلوغ يمكن أن يؤثر على قدرة بصيلات الشعر ويسبب ترقق الشعر ويظهر وكأنك صلعاء.

6. الشيخوخة

يعتبر تساقط الشعر مع تقدم العمر السبب الأكثر شيوعًا للصلع.

7. قشرة الرأس والتهابات الجلد الأخرى

يمكن أن تتسبب مجموعة متنوعة من الاضطرابات والالتهابات في تساقط الشعر لذلك ليس من الجيد أبدًا تجاهل التهابات فروة الرأس.

يمكن لقشرة الشعر أن تسد البصيلات وتسبب ترقق الشعر وفي النهاية تساقط الشعر، ومن خلال علاج العدوى الأساسية يمكن استعادة نمو الشعر وتجنب المزيد من تساقط الشعر.