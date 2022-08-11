150 طالبا وطالبة يقدمون رغباتهم لمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة فتح أبوابه صباح اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة.

وأشار "مندور" إلى توافر نقاط طبية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً أنه تم تشكيل فريق عمل متميز يضم 60 إداري ومهندس بالإضافة إلى 25 متطوع من اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر لتوضيح كافة التساؤلات للطلاب وذويهم لإختيار رغباتهم بكل سهولة ويسر.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى تجهيز قاعتين مكيفة بسعة 40 جهاز كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل البيانات للطلاب بمعرفة متخصصين وخبراء في أعمال التسجيل اليدوى والإلكتروني بالإضافة إلى قاعة لذوي الهمم بمبنى رعاية الشباب.

وأوضح الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق بالجامعة أن الحد الأدنى لمرحلة الأولى، 89.02 % للشعب العلمية و83.17 % للشعبة الهندسية، 64.51 % للشعبة الأدبية.

يتم العمل داخل مكتب التنسيق بإشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة ومسئول التنسيق اليدوى الدكتور أحمد يحيى والدكتور تامر شوقى مسئول التنسيق الإلكتروني.

بالتنسيق مع إدارات الجامعة بإشراف عام السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، مركز تطوير التعليم وشبكة المعلومات، الإدارة العامة لرعاية الشباب، شئون الطلاب المركزية، الإدارة الطبية، إدارة الأمن، إدارة إعلام الجامعة.

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس



الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس



جانب من أعمال مكتب تنسيق جامعة قناة السويس

جانب من أعمال مكتب تنسيق جامعة قناة السويس



جانب من أعمال مكتب تنسيق جامعة قناة السويس



جانب من أعمال مكتب تنسيق جامعة قناة السويس



رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مكتب التنسيق