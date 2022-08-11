اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية التشيكى يؤيد حظر إصدار تأشيرات شينغن للروس

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:02 ص
وزير الخارجية التشيكى يؤيد حظر إصدار تأشيرات شينغن للروس الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعرب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي عن تأييده لمقترح حظر إصدار تأشيرات شينجن للمواطنين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي يناقشه الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة CTK التشيكية عن الوزير قوله، إن "تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد يكون عقوبة فعالة أخرى".

وأضاف أنه في ظل استمرار العملية الروسية في أوكرانيا "لا يمكن الحديث عن سياحة عادية للروس".

وأعاد إلى الأذهان أن جمهورية التشيك كانت من بين الدول الأولى التي علقت إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يناقش المبادرة لتعليق إصدار التأشيرات للروس، التي تقدم بها بعض الأعضاء.


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