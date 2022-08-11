اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تلتقى ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة للتجهيز لمؤتمر الكيانات

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:54 ص
وزيرة الهجرة تلتقى ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة للتجهيز لمؤتمر الكيانات وزارة الهجرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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في إطار الاستعدادات النهائية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالاستثمار العقاري وربط المصريين بالخارج بالوطن في ظل جهود الجمهورية الجديدة، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء وممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، من بينها وزارة الإسكان وممثل اتحاد البنوك والمجمعة المصرية للتأمين، للوقوف على الجلسات في شكلها الأخير، ومناقشة العروض التوضيحية المقدمة، ردا على استفسارات المصريين بالخارج، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.
 
من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن جلسات المؤتمر ستضم مناقشة وافية حول وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وما تقدمه من خدمات للمصري بالخارج في وقت الشدة، بجانب الاستثمار العقاري، والفرص المقدمة للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر والفرص التي تتيحها الدولة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن هناك تعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، سواء في مجالات الإسكان أو خدمات التجنيد والهجرة وما يتعلق بها، وفرص الاستثمار في أنحاء مصر، لتحقيق الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج وربطهم بالوطن.
 
وأضافت وزيرة الهجرة أن مصر حريصة على ربط أولادها بالوطن، وأن هناك المزيد من الفرص للمصريين بالخارج، وسط ما نقوم به من تطوير للبنية التحتية وتهيئة المناخ للاستثمار الوطني والأجنبي، للاستفادة من قوة مصر باعتبارها سوقا كبيرا، وتضم الكثير من الموارد التي يمكن تعظيم العائد منها، وتوفير فرص إطلاق المشروعات الكبرى والصغرى والمتوسطة، لتوفير فرص العمل للشباب.
 
 
ومن ناحيتهم، أوضح ممثلوا وزارات ومؤسسات الدولة المصرية أن هناك ردود على كافة الاستفسارات التي وردت من المصريين بالخارج حول مختلف القضايا، سواء التحويلات وتوفير طرق مختلفة، وكذلك توفير أراض ووحدات عقارية للمصريين بالخارج 
 
وتابع ممثلو البنوك الوطنية أنه سيتم تعريف المصريين بالخارج بالخدمات التي تقدمها البنوك للمصريين بالخارج سواء الاستثمار العقاري أو التحويلات النقدية تن طريق البنوك والبريد المصري، أو الاستثمار الصناعي وما تطرحه الدولة من فرص للمصريين بالداخل والخارج، على قدم المساواة.
 
وأضاف ممثلو وزارات ومؤسسات الدولة أن مؤتمر الكيانات يعد فرصة مهمة لتعريف المصريين بالخارج بالمتاح من فرص في مصر، وإبراز ما تقوم به القيادة السياسية في مختلف المجالات لتهيئة المناخ للاستثمار وتعظيم العائد من مواردنا.
 
وفي السياق ذاته، ثمن ممثلو وزارات ومؤسسات الدولة لقاء المصريين بالخارج وما يقدمونه من طرح متميز للكثير من الأفكار التي يمكن البناء عليها وتحقيق نتائج مثمرة يستفيد منها الجميع، وتؤكد أننا قادرون باتحادنا وإعلاء مصلحة الوطن والعمل سويا لنهضته في مختلف المجالات.
 
تناول الاجتماع المشروعات القومية والفرص المتاحة للاستثمار فيها، بجانب مشروعات بيت الوطن والوحدات والأراضي المتاحة للمصريين بالخارج، والمجمعات الصناعية المتاحة للمصريين بالخارج، وطرق التسجيل للحصول على وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وجهود تيسير الاستثمار وفتح المشروعات في مصر.
وفي الختام أكدت وزيرة الهجرة أن المؤتمر يعد تجمعًا سنويًا يلتقي فيه ممثلو مختلف الجهات الرسمية والمصريين بالخارج وجهًا لوجه، لطرح كافة الاستفسارات والرد عليها، بجانب مناقشة المقترحات التي يقدمها المصريون بالخارج وسبل تنفيذها، في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، معلنة الترحيب بكافة المشاركات من مؤسسات الدولة لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم ومناقشة المصريين بالخارج حولها والعمل معا على تنفيذها.
 
 
 

الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

الكيانات المصرية

مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج



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