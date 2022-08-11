نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد معمل تنسيق ذوى القدرات الخاصة

كتب محمود راغب

أجري الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة سير العمل باليوم الأول من فتح المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني بمعامل كلية الآداب، رافقه خلالها الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية، شملت الجولة معمل التنسيق بالكلية ومعمل التنسيق الخاص بذوي القدرات الخاصة بمركز الإبصار والذي خصصته الجامعة هذا العام ولأول مرة لخدمة الطلاب ذوي الهمم من الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية.

وخلال جولته اطمئن الدكتور عبد الفتاح سعود من الطلاب المترددين على معامل التنسيق وذويهم لتيسير كافة الإجراءات و تقديم المشورة والشرح الوافي لكافة خطوات التقديم من جانب طاقم إداري مدرب للرد على كافة التساؤلات الخاصة باستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات وكذلك جودة الإنترنت وطباعة الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها.

وحرص الدكتور عبد الفتاح سعود على تفقد أعمال التنسيق الإلكتروني بمعمل ذوي القدرات الخاصة والذي خصصته الجامعة لأول مرة لاستقبال الطلاب ذوي الهمم ومقره مركز الإبصار بكلية الآداب، حيث يحتوى على 60 جهاز كمبيوتر مزود بخدمة الإنترنت والطابعات، وكذلك تخصيص أماكن لانتظار أولياء الأمور والمرافقين ، لافتاً أن جامعة عين شمس خصصت 14 معملا لاستقبال أعمال التنسيق بخمس كليات هي الآداب، الحاسبات والمعلومات، الهندسة،الزراعة،البنات.فضلاً عن استضافة الجامعة للسنة الثالثة على التوالي لمكتب التنسيق المركزي التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية ووكيلة شئون التعليم والطلاب، أن الكلية بالتنسيق مع إدارة الجامعة توفر معامل الحاسب الآلى، والتي تبلغ 3 معامل، بطاقة استيعابية 90 جهاز حاسب آلى مزود بخدمة الإنترنت وماكينات الطباعة، ويتم توزيع الطلاب عليها مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، حيث يتم توفير الخدمة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا اعتباراً من اليوم وحتى الإثنين من الشهر الجارى.

وأشارت إلى وضع التعليمات والإرشادات المتعلقة بشروط المرحلة ، على الشاشات واللوحات الإعلانية بالكلية ، بالإضافة إلى توفير فريق عمل مكون من 53 فرد تحت إشراف وحدة تكنولوجيا المعلومات برئاسة د.معوض بدوى ، ووحدة النظم الجغرافية برئاسة د. محمود خضر، وهذا الفريق مدرب على توجيه و إرشاد الطلاب على كيفية التعامل مع الموقع الإلكترونى للتنسيق وقواعد اختيار الرغبات وخطوات التسجيل وصولاً إلى مرحلة طباعة استمارة الرغبات بعد تسجيلها على الموقع.

و أكدت أن هذه الخدمة تقدم للطلاب مجانًا ، كما تعد الكلية رائدة في تقديم هذه الخدمة منذ عام 2008 ويتم تطويرها بشكل سنوى بما يتوافق مع التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، ويتم الإعلان يوميا عن أعداد الطلاب الذين يستفيدون من هذه الخدمة طوال أيام التنسيق.