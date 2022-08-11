مكياج مغشوش ..ضبط 92 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن باشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط أكثر من 92 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله قيام (تاجر مستحضرات تجميل ، مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارة مخزن ملكه "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم ، وإستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بإستخدام خامات "مجهولة المصدر" ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومقلدة لماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه ، وأمكن ضبطه ، كما عُثر بداخل المخزن على (92٫400 ألف عبوة لمستحضرات تجميل مختلفة الأنواع)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.