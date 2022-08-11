مستشار الرئيس للصحة: تخطينا ذروة الموجة السادسة من كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر بالمو جت المنعقد حاليا بالقاهرة، إن التجربة المصرية رائدة فى التعامل مع أزمة كورونا وأشاد بها العالم كله، وأشادت بها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، فكانت تجربة رائدة بمعنى الكلمة أديرت بقيادة رئيس الجمهورية ادارة احترافية، ادارة سياسية واقتصادية، وكل الكوادر الطبية التى ساهمت فى هذه الجائحة لها كل الشكر والتقدير.

وقال تاج الدين فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع": نحن حاليا تخطينا الذروة من الموجة السادسة، مؤكدا إنه كانت الفترة الماضية من الموجة السادسة بها ارتفاع فى عدد الحالات، ومن أسبوع إلى 10 أيام حدث انخفاض فى عدد الحالات ولكن مازال هناك بعض الإصابات، ولكنها بسيطة إلى متوسطة، والحالات التى تحتاج الى دخول المستشفيات حالات قليلة جدا، ونسبة الوفيات تكاد تكون معدومة أو قليلة جدا، ورغم كل هذا لازلنا نتخذ الإجراءات الاحترازية، لأن الوباء لازال موجود عالميا، لذلك لابد من الاستمرار فى الاحتراز وتوفير كل المستلزمات الطبية، حيث نتعامل مع الأزمة يوم بيوم ونوفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف: أشعر بالسعادة بانعقاد مؤتمر يجمع أهم تخصصين فى مجال كورونا، لأن كل واحد فى تخصصه لديه خبره ومثل هذه المؤتمرات تعقد لتبادل الخبرات، متابعا: لقد عانينا خلال عامين من وباء كورونا ولكن بدون شك استفاد القطاع الطبى كثيرا من هذه التجربة، موضحا إن كورونا يؤثر على الجهاز الهضمى والكبد مثلما يؤثر على الرئة وكانت ادوية كورونا تؤثر على الكبد وتسبب ارتفاع فى الانزيمات الكبدية وكان هناك تشاور مستمر بين أطباء الجهاز الهضمى والكبد وأطباء الأمراض الصدرية.

يذكر، إن مؤتمر بالمو جت Pulmo Gut، والذى بعقد حاليا بالقاهرة، يجمع بين تخصص الكبد والجهاز الهضمى والأمراض الصدرية بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وبرئاسة الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والدكتور محمد القصاص أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب حلوان.

حضر المؤتمر كل من الدكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى المستمر،والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وكل من الدكتورة منال حمدي السيد، والدكتور مجدى الصيرفى عضوي اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس.

جدير بالذكر، إنه تم تكريم عدد من أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وعدد من أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.