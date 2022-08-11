"مسار إجباري" تختتم فاعليات المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

اختتمت مساء الأربعاء، فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية بالمسرح الروماني بالإسكندرية، والتي نظمته دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 5 إلي 10 أغسطس الجاري.

وشهد حفل اليوم حضور أكثر من ألف مواطن حيث فتح المسرح أبوابه منذ الساعة السابعة مساءا لأستقبال الجماهير من الفئات العمرية المختلفة، والتي بدأت تتوافد لحضور الحفل المنتظر، حيث رفع شباك التذاكر لافتة كامل العدد.

وقد أختتمت فرقة "مسار إجباري"، فعاليات المهرجان بحفلا فنيا متميزا، حيث قدموا لجمهور الإسكندرية، مجموعة من الأغاني التي تعبر عن المجتمع المصري عن طريق تقديم نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، منها "بقيت حاوي" "تقع وتقوم"و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" "اقري الخبر""زيك أنا" متخافش من بكرة" "برغم المسافة"، و"الليلة الكبيرة" وغيرها.

يشار إلي مهرجان المسرح الرومانى، أقيم على مدار 6 أيام متصلة، وضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر، والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم ، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدي وفرقتها، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تلا - محمد وفريق مسار إجباري.