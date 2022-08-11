محافظ مطروح يشارك فى افتتاح مهرجان العلمين الرياضى ضمن مبادرة "إكسر رقمك".. صور

مطروح - فريق المحافظات

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، في اليوم الرياضى الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة احتفالاً بيوم الشباب العربى بالعلمين الجديدة.

وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة انطلاق فعاليات المهرجان الرياضى بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الإدارية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة"، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، وعدد من كبار الشخصيات وقيادات وزارة الشباب والرياضة ووكلاء الوزارة بعدد من المحافظات ومنهم الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح

و أعرب محافظ مطروح عن ترحيبه بضيوف محافظة مطروح من الوزراء المشاركين مع شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه على اقامة المهرجان على ارض مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح في رسالة الى الشباب بما يتم على أرض الوطن وفى كافة ربوعه من انجازات ومشروعات قومية عملاقة،مع تواجدهم وسط تلك الصروح المعمارية بالعلمين الجديدة وغيرها من المشروعات الكبرى في كافة المجالات والمحققة بمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويأتى مهرجان العلمين الرياضى ضمن مبادرة "إكسر رقمك" التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، مع تنوع فعاليات مهرجان العلمين الرياضى، ورسالته فى ترسيخ سياسة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، وضمن احتفالات الوزارة بيوم الشباب العربى، وفى إطار الاستعدادات لإطلاق أكبر معرض رياضي في مصر تحت اسم "سبورتس إكسبو 2023" في يناير المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.

بدأ المهرجان بسباق جرى بمدينة العلمين بجوار منطقة الأرينا، ثم التوجه إلى منطقة الألعاب الرياضية الترفيهية، ومشاهدة سباق لمسافة 250 متر سباحة، وسباق دراجات، بالإضافة إلى مسابقات في "كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، ماراثون جرى، القوس والسهم، التجديف، اللياقة البدنية".

كما شارك الوزراء فى مباراة كرة قدم خماسية استعراضية مع مجموعة من اللاعبين من ذوى القدرات الخاصة والهمم "الأقزام".

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة ماراثون رياضى فى مختلف المحافظات بالتوازي مع مهرجان العلمين الرياضى، بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العربى.

أشاد وزير الشباب والرياضة بحسن تنظيم فعاليات مهرجان العلمين الرياضى من جميع الجهات ، شارك فى اعداده وتنظيمه من مديرية الشباب والرياضة بمطروح نحو 600 شاب وفتاة على مدار نحو اسبوع بالتعاون مع الادارة المركزيه بوزارة الشباب والرياضة وشباب المحافظات الأخرى.

وشهد المهرجان نوع السباقات التى يتضمنها ، وإقبال الشباب للمشاركة به فى تجمع رياضى مميز، يُقام بمدينة العلمين الجديدة ضمن الفعاليات والأحداث الرياضية التى تنظمها الوزارة بالعلمين خلال صيف العام الجارى.

كما قام وزير الرياضة فى ختام المهرجان بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى سباقات اليوم من خلال تقديم دراجات هوائية لهم مُهداه من قِبل وزارة الشباب والرياضة.