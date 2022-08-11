محافظ كفر الشيخ: الطرق والكبارى تتسلم موقع إنشاء كوبرى علوى بمزلقان سخا

كفر الشيخ - محمد سليمان

تسلمت الهيئة العامة للطرق و الكباري، موقع إقامة كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا، لإقامته على اتجاهين " اتجاه صعود متجه لمحلة موسى، والطريق الدائري المؤدي لمدينة كفر الشيخ" محور صبري القاضي" ومنحدر نزول اتجاه طريق طنطا كفر الشيخ، والذي سيخدم منطقة سخا، إضافة لاتجاه ثالث لطريق يتم الآن إنشاؤه حالياُ مؤدي إلى مسار العائلة المقدسة، والمتجه لرافدي الطريق الدولي " طنطا كفر الشيخ" " المحلة كفر الشيخ"، بجوار مركز التنمية الشبابية الجديد الجاري أنشأوه، بالإضافة لخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يجري العمل لصالح المواطن في كافة القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات النقل، فتم التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، لإقامة كوبريين جديدين، الأول وله ثلاثة اتجاهات على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق بغرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا، والطريق الدائري "محور صبري القاضي"، وحتى محور كفر الشيخ دسوق، والمسار الآخر المؤدي إلى العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ، ويخدم الكوبري المنطقة المجاورة للجامعة وما سيتم بناءه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجاري إنشاؤها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذي يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة.

وأضاف نور الدين، كما سيتم إقامة كوبري أخر بمحور سعد زغلول لربط شرق بغرب العاصمة، لتنتهي تماما مشكلة الزحام والتكدس بالعاصمة، ويتم الربط الكامل بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ ، لخدمة قاطني الإسكان الجاري إنشاؤه بمنطقة غرب.