محافظ شمال سيناء يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء

شمال سيناء - محمد حسين

وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة في المنشآت والمصالح الحكومية تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ على الفصل الكامل التيار الكهربائي عن المنشآت والمصالح الحكومية بعد انتهاء فترة العمل الرسمية، ما عدا المكاتب التي يستلزم الأمر استمرار عملها مثل غرف الكمبيوتر والرسيفرات وشبكات الكاميرات والسنترال وغرف العمليات وإدارة الأزمات.

وشدد المحافظ علي إغلاق إنارة الشوارع خلال فترات النهار مع تخفيض الإنارة الليلية بالشوارع من خلال تشغيل كشاف إنارة وفصل آخر، مع إغلاق الإضاءة الجمالية.

ووجه المحافظ المسؤولين عن دور العبادة بخفض الإضاءة وفصل التكييفات فور الانتهاء من الشعائر الدينية، مؤكدا علي ضبط جميع التكييفات في المنشآت والمصالح الحكومية علي درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة، مع تخفيض الإضاءة في المنشآت الرياضية علي مستوي المحافظة.