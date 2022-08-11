محافظ شمال سيناء: نسعى لتخفيض تنسيق الكليات لطلبة المحافظة 2‎%‎

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه جار التحرك فى اتجاة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات 2 % لأبناء شمال سيناء خريجى الثانوية العامة هذا العام، والتى تأتى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ شمال سيناء، فى تصريحات صحفية، أن المصروفات الجامعية لطلاب الشيخ زويدورفح تتحملها المحافظة وجامعة العريش، وتم مخاطبة الجامعات الخاصة للحصول على منح دراسية للطلاب، وترتيب الأولويات بالنسبة للمنح الدراسية والتنسيق، مشيرا إلى انه سيتم تطبيق غلق المحال التجارية طبقا للقانون من الساعة 11 مساءا ، للمساهمة فى ترشيد الكهرباء، وتابع بقوله "اناشد المواطنين والمصلين بالمساجد توفير الكهرباء ".

وأعلن محافظ شمال سيناء فى تصريحاته ان المحافظة سنشارك فى مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة، لافتا انه تم افتتاح موسم حصد الزيتون وهذا الموسم مبشر بشكل كبير وهناك تسهيلات لخروج ونقل الزيتون والتين من المحافظة.

وأضاف، أنه تم تزويد المحطة البخارية بالعريش 2 توربين بقدرة 275 ميجا لتغطية العريش وسيتم دعم المحافظة بالمحولات، مشيرًا إلى أنه لا جديد فى ملف تعيينات أسر الشهداء والمصابين والملف فى صندوق أسر الشهداء والمصابين، واستطرد بقوله "لن يتم ازالة مبانى بقرية الأحرار ببئرالعبد وعمليات الإزالة لا تتم الا فى أضيق الحدود وتقتضيها الضرورة، وتم التنسيق للدخول لمنطقة مطار العريش لدخول اللجان لحصر الزراعات وصرف التعويضات".