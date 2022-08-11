محافظ جنوب سيناء يوافق على زيادة المقابل النقدى للعاملين بالمحافظة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على زيادة المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد عرض المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بالمحافظة، بعد دراسة الأسعار الجديدة لتذاكر السفر ومدى سماح المخصصات المالية لهذا الغرض.

وتأتي هذه الزيادة لتكون متوافقة مع أسعار تذاكر السفر الفعلية، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية الأخيرة بزيادة أسعار بعض أنواع الوقود تخفيفا عن كاهل العاملين بمحافظة جنوب سيناء.

والجدير بالذكر أنه وفقا لأحكام لائحة بدل السفر وحيث إن محافظة جنوب سيناء من المحافظات النائية ذات الطبيعة الخاصة فإن لكل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة صرف مقابل نقدي لتذاكر السفر له ولاثنين من أسرته اربع مرات سنويا مقسمة على أثنى عشر شهرا.