محافظ المنوفية يوافق على إطلاق أسماء الشهداء على عدد من المنشآت الحكومية

المنوفية - فريق المحافظات

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد حسانين وليد حجاج على المعهد الإعدادى الأزهرى بنين بقرية شنشور بمركز أشمون، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد محمد أحمد الزناتى على مدرسة أم خنان الإعدادية بقويسنا، وكذا اسم الشهيد عبد الستار السيد الدراجينى على مدرسة سرس الليان الإعدادية بنات بمدينة سرس الليان.

فيما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد عمران مشرف قمح على زاوية المدينة المنورة بكفر بتبس بمركز تلا، وإطلاق اسم الشهيد عبدالله سعيد عبد المطلب على مدرسة سنتريس التجارية المشتركة بمركز أشمون، وتغيير اسم مدرسة النيل الحديثة بقرية مليج إلى مدرسة الشهيد البطل عمرو أسامة عليوة، يأتى هذا فى إطار جهود محافظة المنوفية لتخليد أسماء الشهداء والذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الالتماس المقدم من أهالى مركز تلا بشأن تغيير اسم الحديقة النموذجية بتلا إلى حديقة جيهان السادات، وتغيير اسم شارع طريق " تلا – طنوب " بمدينة تلا إلى شارع الجلاء بناءً علي مطالب الأهالي، وكذا تغيير اسم شارع عزبة لمعي بمدينة أشمون إلى شارع الجامعة بناءً علي مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.