اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ المنوفية يبحث موقف مشروعات تطوير المناطق غير المخططة الجارى تنفيذها

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:53 م
محافظ المنوفية يبحث موقف مشروعات تطوير المناطق غير المخططة الجارى تنفيذها نائب محافظ المنوفية يشير إلى عدد من النقاط
المنوفية - فريق المحافظات

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التقى اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لاستعراض موقف تطوير المناطق غير المخططة الجارى تنفيذها بالمحافظة، وكذا موقف تنفيذ مشروع إنشاء 1672وحدة سكنية الجاري إنشاؤها بأرض الراهب بمدينة شبين الكوم وإمداده بالمرافق، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمستشار الهندسى للمحافظة، والمستشار محمد القرشي المستشار القانوني للصندوق، والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، والمهندس محمد نبيه رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات، والمهندسة سوزان نادر منسق عام مشروعات محافظة المنوفية بالصندوق.

وخلال الإجتماع، تم مناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير المناطق غير المخططة بحي شرق مدينة شبين الكوم بمنطقة كفر المصيلحة وعدد من المحاور الرئيسية بنطاق الحي، فضلا عن إستعراض موقف إنشاء1672 وحدة سكنية بأرض الراهب بنسبة تنفيذ بلغت 70%، والذى يعد مشروع سكني متكامل الخدمات يشمل إنشاء مسجد ودور حضانة ومخبز وملعب خماسي ومحلات تجارية بجانب وجود مناطق خضراء ومساحات مخصصة لانتظار السيارات.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى الإنتهاء من إمداد المشروع  بكافة المرافق الرئيسية تمهيدا للبدء فى إجراءات طرح تلك الوحدات للمواطنين فى أقرب وقت.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بالجهود المضنية التى يبذلها محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ خطط الصندوق على أرض المنوفية والتى أسهمت فى تنفيذ كافة المشروعات بأعلى جودة والتى ستساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة للمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية تقديرا لجهود الصندوق و مساعيه لتحقيق التنمية الحضرية المتكاملة بالمحافظة.

 المحافظ ورئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية

المحافظ ورئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية

المحافظ يستقبل رئيس مجلس الادارة التنمية الحضرية
المحافظ يستقبل رئيس مجلس الادارة التنمية الحضرية
 
المحافظ يصافح رئيس مجلس ادارة التنمية الحضرية
المحافظ يصافح رئيس مجلس ادارة التنمية الحضرية
 
اهداء الدرع (1)
اهداء الدرع 
 
اهداء الدرع (2)
 
جانب من الشرح
 

جانب من المناقشات (1)

جانب من المناقشات
 
جانب من المناقشات (2)
 
جانب من المناقشات (3)
 
نائب محافظ المنوفية يشير إلى عدد من النقاط
نائب محافظ المنوفية يشير إلى عدد من النقاط

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رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية

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