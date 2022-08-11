محافظ الشرقية يعلن بدء تنفيذ مبادرة زراعة 100مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة

الشرقية - فتحية الديب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق حملة تشجير موسعة بمداخل مدن المحافظة تنفيذا للمبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها، موجهاً رؤساء المراكز والمدن، والأحياء بوضع تصورات قابلة للتنفيذ بالأماكن التي تصلح لإقامة حدائق ومتنزهات عامة، للمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديرية الزراعة، للبدء فورا في زراعة الأشجار الملائمة علي جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها.

أوضح محافظ الشرقية، أن نجاح المبادرة يعتمد علي المشاركة الفاعلة من جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح سعد الفرماوي السكرتير العام، أن المحافظة استقبلت اليوم 1000 شجرة زيتون مثمرة مقدمة من المجتمع المدني مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة، وذلك لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.