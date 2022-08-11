لشركات السمسرة.. 10 التزامات لحماية المستثمرين بالبورصة

كتب هانى الحوتى

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات السمسرة بـ10 التزامات لحماية المتعاملين بسوق المال للحفاظ على

1- عدم التعرض للمخاطر

عدم شراء أي منتجات وخدمات مالية عند الشعور أن المخاطر لا تتلاءم مع وضعهم المالي.

2- تقديم طلبات للحصول على المنتجات أو الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات العملاء

التأكد من ملاءمة المنتجات والخدمات المالية لاحتياجاتهم، وعلى العملاء الإفصاح عن كافة التزاماتهم المالية مع كافة الجهات، وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الحصول على الخدمات المالية.

3- إبلاغ الشركات بشأن الإجراءات غير النظامية

إبلاغ الشركات في حالة اكتشاف أي إجراء مخالفة أو غير سليمة تمس المنتجات والخدمات المالية على الفور-وفي حالة عدم تجاوب الشركات-فإنه يحق للعملاء التقدم بالشكاوى إلى الهيئة.

4- استشارة الشركات عند مواجهة أي صعوبات

التحدث مع الشركات التي يتعاملون معها لطلب الاستشارة إذا واجهوا أية صعوبات مالية أو كانوا غير قادرين على تحمل الالتزامات المالية، ومناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعهم المالي.

5- تحديث المعلومات

تحديث بياناتهم الشخصية بما فيها بيانات الاتصال بشكل دوري، وعندما تطلب الشركات ذلك، مع مراعاة أن عدم تحديث البيانات الشخصية ولا سيما الجوهرية منها قد يؤدي إلى نشوء مسئولية على العملاء أو ضياع حقوقهم.

6- عنوان البريد

تحديد عنوان للمراسلات (البريد العادي/ أو البريد الإلكتروني) وأرقام الاتصال الخاصة بهم، وعدم استخدام عناوين أخرى لا تخصهم، مثل عناوين الأصدقاء أو الأقارب على النحو الذي يؤدي إلى إفشاء معلوماتهم الشخصية.

7- الوكالة العامة

توخي الحذر عند إصدار توكيلات عامة للغير لإنجاز تعاملاتهم المالية، وأهمية مراعاة المعرفة المسبقة لمن يصدر لهم التوكيلات وتكون لهم الصلاحية للتصرف في شئونهم المالية، ومن لهم حق الاطلاع عليها.

8- عدم التوقيع على نماذج (الاستمارات) غير المتكملة

أن يتأكدوا من اكتمال المواضيع والأرقام المطلوبة في النماذج المقدمة لهم للتوقيع عليها، ولا يجوز التوقيع على أي نماذج فارغة أو غير مكتملة مثل أوامر البيع والشراء على بياض، أو نموذج لمصادقات على حساباتهم فارغة أو غير مكتملة.

9- مراجعة جميع المعلومات والبيانات

مراجعة جميع المعلومات التي قاموا بتسجيلها في النماذج؛ لضمان صحة المعلومات، وعدم وجود أخطاء في البيانات المدونة، ومعرفة أن التوقيعات الخاصة بهم على النماذج تعني موافقتهم على محتوى النماذج.

10- الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية

عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي طرف آخر غير الشركات التابعين لها وتحت أي ظرف من الظروف.