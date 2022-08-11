لا يفوتكم.. القمر يقترن بزحل اليوم.. والليلة البدر العملاق الأخير بـ2022

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أننا سنكون على موعد اليوم الخميس وغدا الجمعة ، مع اقتران القمر مع كوكب زحل ، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الجنوب الشرقي عند دخول الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي في اليوم التالي.

وتابع : وسنكون على موعد مع إكتمال القمر (بدر شهر محرم) ، حيث يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 10 إلى 13 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة.

أما البدر الكامل فسيكون في 12 أغسطس، حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.9℅، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الحفش لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير من البحيرات كما يعرف أيضا بقمر القمح او الذرة الخضراء .

وهو القمر العملاق الثالث والأخير لهذا العام ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره ، وهي المنطقة القريبة من الأرض ، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلا وأكثر إشراقا من المعتاد ، ووقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

وكشفت الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (النسر الطائر - النسر الواقع - ذنب الدجاجة) ، يترائى في الظهور طوال شهر أغسطس عند دخول الليل وحتى الثالثة صباحا تقريبا

كما تترائى الكواكب الثلاثة (المريخ - المشترى - زحل) بعد منتصف الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي حتى ما قبل نهاية شهر أغسطس، وأيضا مجموعة العقرب ومجموعة القوس (براد الشاي) باتجاة الجنوب عند دخول الليل طوال شهر أغسطس ، بينما تبدأ مجموعة الجبار الشهيرة في الشروق في الثالثة صباحا تقريبا.