راقبوا السماء.. القمر يقترن بزحل الخميس.. والقمر العملاق الثالث والأخير بـ2022 الجمعة

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يومى الخميس والجمعة المقبلين، مع اقتران القمر وزحل، حيث يقترن القمر مع كوكب زحل، ونراهما متجاوران في السماء باتجاه الجنوب الشرقي عند دخول الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي في اليوم التالى.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى تصريحات له: "أننا سنكون على موعد يوم الجمعة المقبل مع اكتمال القمر (بدر شهر محرم)، حيث يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 10 إلى 13 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة".

وتابع : أما البدر الكامل فسيكون في 12 أغسطس بإذن الله حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.9 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الحفش لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير من البحيرات كما يعرف أيضا بقمر القمح او الذرة الخضراء وهو القمر العملاق الثالث والأخير لهذا العام

وسيكون القمر في منطقة الحضيض في مداره ، وهي المنطقة القريبة من الأرض ، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلا وأكثر إشراقا من المعتاد، ووقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .