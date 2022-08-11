كيف يؤثر مرض السكرى على النساء؟

كتب - حسام الشقويرى

يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب بنحو أربع مرات عند النساء ومرتين فقط عند الرجال، وتكون نتائج النساء أسوأ بعد النوبة القلبية، والنساء أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أخرى مرتبطة بمرض السكرى مثل العمى وأمراض الكلى والاكتئاب، وفى هذا التقرير نتعرف على تأثير مرض السكرى على النساء، وفقا لما نشره موقع WebMD.

عدوى الخميرة المهبلية

وتصاب العديد من النساء بعدوى الخميرة المهبلية فى مرحلة ما، لكن النساء المصابات بداء السكرى معرضات لخطر أكبر خاصة إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة، وستصاب أكثر من 50% من النساء بعدوى فى المسالك البولية (UTI) فى حياتهن، وتشمل الأسباب ارتفاع مستويات السكر فى الدم وضعف الدورة الدموية (ما يقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى)، وأيضًا لدى بعض النساء مثانات لا تفرغ تمامًا بسبب مرض السكرى، ما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

الدورة الشهرية

قد تؤدى التغيرات فى مستويات الهرمون قبل الدورة الشهرية وأثناءها إلى صعوبة التنبؤ بمستويات السكر فى الدم، ويمكن للرغبة الشديدة في تناول الطعام أن تجعل إدارة مرض السكرى أكثر صعوبة.

الحمل

يمكن لمرض السكرى أن يجعل الحمل أكثر صعوبة، كما أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بما يلى:

تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم)

الولادة القيصرية (قيصرية)

الإجهاض أو ولادة جنين ميت.