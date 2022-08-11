قطع مياه الشرب عن قرية براوة فى بنى سويف بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضى

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية براوة وتوابعها بمركز أهناسيا، اليوم الخميس، من الساعة 7 صباحًا حتى 4 عصرًا، نظرًا لتوقف محطة مياه براوة، للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضى للمحطة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرًا للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.