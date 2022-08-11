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فيضانات عارمة تجتاح كوريا الجنوبية.. صور

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:33 م
فيضانات عارمة تجتاح كوريا الجنوبية.. صور المياه تغرق الشوارع
كتب: إيهاب محمد

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غمرت المياه بشكل قياسى المنازل والطرق ومحطات مترو الأنفاق في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، حيث حذر خبراء الأرصاد من هطول المزيد من الأمطار، وفقا لـ "cnn".

حذر خبراء الأرصاد الجوية من انخفاض هطول الأمطار الغزيرة يوم الأربعاء، على الرغم من أن المناطق التى غمرتها المياه بالفعل قد تشهد أمطارًا إضافية بمقدار 300 ملم (11.8 بوصة) حتى يوم الخميس، مما قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات والانهيارات الطينية.

التقرير من المصدر
التقرير من المصدر

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية إن ثلاثة ممن لقوا حتفهم حوصروا في طابق سفلي شبه قبو غمرته المياه. وقالت الوزارة إن نحو 17 آخرين أصيبوا ولا يزال سبعة على الأقل في عداد المفقودين.

اثر الفيضان
اثر الفيضان

 

الامطار فى الشوارع ليلا
الامطار فى الشوارع ليلا

 

المياه تجتاح الشوارع
المياه تجتاح الشوارع

 

تاثر البيوت من الامطار
تاثر البيوت من الامطار

 

تاثير الفيضان
تاثير الفيضان

 

حركة السيارات
حركة السيارات

وأكدت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء مقتل مواطنين صينيين. توفي أحدهم في انهيار أرضي في عنبر للنوم في هواسونغ، جنوب سيئول، بينما أصيب الآخر بالصعق الكهربائي أثناء أعمال البناء في الهواء الطلق أثناء العاصفة.

تم إجلاء أكثر من 500 شخص منذ أن ضربت الأمطار الغزيرة سيئول ليلة الاثنين ، وقدمت الوزارة الخيام والبطانيات ومواد الإغاثة الأخرى، وفي الوقت نفسه، أطلقت السلطات خدمات التنظيف والإنقاذ، حيث أنقذت إدارة الإطفاء 145 شخصًا حتى يوم الأربعاء.

دمرت حوالي 2800 مبنى - بما في ذلك المنازل والمتاجر والجدران الاستنادية وأجزاء أخرى من البنية التحتية - على الرغم من إصلاح معظمها حتى صباح الأربعاء، وفقًا لوزارة السلامة.


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