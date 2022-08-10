اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة يعزى عائلات ضحايا الفيضانات فى كوريا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:01 م
أمين عام الأمم المتحدة يعزى عائلات ضحايا الفيضانات فى كوريا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت: هند المغربي

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قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة " بينما أستعد لزيارة جمهورية كوريا ، أود أن أعبر عن تضامني العميق مع حكومة وشعب البلاد ، وأقدم تعازيّ لعائلات جميع الذين لقوا حتفهم في الفيضانات".
 
ومن المقرر أنه يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، غدا الخميس 11 أغسطس، مع رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك-يول"، وذلك خلال زيارته للعاصمة سول، وفقا للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.
 
وقالت المتحدثة باسم المكتب "كانج إن-سيون" إن الرئيس "يون سيوك-يول" سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرة إلى أن جوتيريش يزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ زيارته الأخيرة لحضور افتتاح الأولمبياد الشتوية في بيونج تشانج 2018.
 
ومن جانبه اعتذر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأربعاء، لشعبه نيابة عن الحكومة، عن سقوط ضحايا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها.
 
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الرئيس يون اعتذر بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات جنوبي سول، هذا الأسبوع وأثارت انتقادات بأن العاصمة تفتقر إلى تدابير كافية للسيطرة على الفيضانات.
 
وقدم يون الاعتذار خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، بشأن الاستجابة للفيضانات في سول والمناطق المحيطة بها، والتي خلفت 9 قتلى و7 في عداد المفقودين، وتابع يون :" أصلي من أجل الضحايا وأعتذر نيابة عن الحكومة للأشخاص الذين عانوا من مضايقات".
 
وأفاد يون بأنه يتعين على الحكومة أن تتوصل إلى إجراءات أساسية للاستجابة لأحداث مماثلة، في المستقبل حتى أثناء تنفيذ أعمال الترميم الطارئة ومساعدة الضحايا.
 

الأمم المتحدة

جوتيريش

فيضانات

كوريا



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