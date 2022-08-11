فيديو مروع لإعصار حريق فى شمال لوس أنجلوس

كتب: إيهاب محمد

يكافح رجال الإطفاء "إعصار حريق" سريع الحركة امتد على ما يقرب من 150 فدانًا في شمال غرب مقاطعة لوس أنجلوس الامريكية، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل".

يُظهر مقطع فيديو مذهل النيران الهائلة تدور في عاصفة رياح تشبه الإعصار أثناء تحركها عبر التضاريس الجبلية المفتوحة في كاليفورنيا في وقت مبكر من مساء الأربعاء، تم استدعاء أكثر من 200 من رجال الإطفاء لمكافحة النيران المستعرة ويقال إنهم "يحرزون تقدمًا جيدًا".



تقرير ديلى ميل

من غير المعروف سبب اندلاع الحريق، ولكن تحدث ما يسمى بـ "firenadoes" عادةً عندما تلتقى درجات الحرارة المرتفعة الشديدة بظروف الرياح المضطربة.

اندلع الإنذار الثاني Sam Fire في جورمان، بالقرب من طريق أولد ريدج وطريق لانكستر، حوالي الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء.

بحلول الساعة 6.15 مساءً، نما الحريق إلى 148 فدانًا، كما أكدت محطة سانتا كلاريتا فالي شريف على تويتر، تمكن المسؤولون من احتواء الحريق بنسبة 60٪ بحلول الساعة 8:15 مساءً.

تم استخدام قطرات الماء لإطفاء الكثير من ألسنة اللهب، لكن اللقطات أظهرت كمية كبيرة من الدخان يتصاعد فوق المنطقة،لم يهدد الحريق أي مبنى، لكن المسؤولين اضطروا إلى إغلاق جزء من الطريق السريع 138 بسبب الحريق.



الحريق

ستبقى أطقم الإطفاء في مكان الحادث طوال الليل لإطفاء أي نقاط ساخنة.

يدعي قسم العمليات الجوية في إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن حريق سام - الذي شكل دوامة حريق أو "فيرينادو" - كان على الأرجح نتيجة "وقود جاف ومستقبل ورياح غير منتظمة من التسخين السطحي الشديد".

يأتي Sam Fire في الوقت الذي تواصل فيه كاليفورنيا محاربة حريق McKinney Fire الذي تبلغ مساحته 1000 فدان، وهو حريق الغابات الأكثر دموية والأكبر في الولاية هذا العام.