ضبط منتحلى صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالأزبكية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة باشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن ومحمد عبد الله مدير المباحث في ضبط منتحلي صفة رجل شرطة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة باشراف النقيب السيد محمد العمدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر أمكن ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الفيوم") ، وبحوزتهما (مبلغ مالى مجهول المصدر) ، وبصحبتهما (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم).

بسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه المتهمان وتحصلا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة ، إلا أنه ارتاب فى أمرهما فاستغاث بالمارة .

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة" ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.