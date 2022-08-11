اليوم السابع
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ضبط ديلر حشيش فى حملات أمنية بالتبين

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:16 ص
ضبط ديلر حشيش فى حملات أمنية بالتبين أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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نجحت أجهزة الأمن باشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
 
 تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث  من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2هاتف محمول).
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمول بقصد التواصل مع عملائهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.
 
 

تجارة مخدرات

ديلر حشيش

مكافحة مخدرات



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