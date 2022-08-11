وأضافت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة ارتفع إلى مليون و781 ألفا و162 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 1546 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات عقب إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 686 شخصا، من بينهم 22 مريضًا في حالة حرجة ويرقدون بوحدات الرعاية المركزة.