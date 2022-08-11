اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 09:29 م
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سقوط سقف من عقار بحى جمرك الإسكندرية دون إصابات.. صور

الخميس، 11 أغسطس 2022 08:11 م
سقوط سقف من عقار بحى جمرك الإسكندرية دون إصابات.. صور سقوط سقف من عقار بحى جمرك
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، بلاغ بسقوط سقف من الدور الثامن للسابع بالعقار رقم 54 ش الباب الأخضر اللبان ، التابع لحى الجمرك، دون إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية والقيادات التنفيذية بالحى الى موقع الحادث وتم اتخاذ اللازم.
 
وكانت غرفة عمليات حى الجمر، قد تلفت بلاغ بالأمس بسقوط عقار خالي من السكان ، رقم 8 شارع رملي تقاطع شارع فرنسا بالمنشية والتابع لحى الجمرك.
 
وانتقل الى موقع الحادث قيادات حي الجمرك، وتم إزاله الاجزاء الخطره تحت اشراف اللواء وليد البيلى رئيس حي الجمرك.
 
 
سقوط سقف من عقار بحى جمرك (1)
سقوط سقف من عقار بحى جمرك (1)

سقوط سقف من عقار بحى جمرك (2)
سقوط سقف من عقار بحى جمرك (2)

سقوط سقف من عقار بحى جمرك (3)
سقوط سقف من عقار بحى جمرك (3)

 


الاسكندرية

حى الجمرك

سقوط عقار

احياء الاسكندرية

اخبار مصر



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