سقوط سقف من عقار بحى جمرك الإسكندرية دون إصابات.. صور

تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، بلاغ بسقوط سقف من الدور الثامن للسابع بالعقار رقم 54 ش الباب الأخضر اللبان ، التابع لحى الجمرك، دون إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية والقيادات التنفيذية بالحى الى موقع الحادث وتم اتخاذ اللازم.