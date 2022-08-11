سقوط سقف من عقار بحى جمرك الإسكندرية دون إصابات.. صور

تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، بلاغ بسقوط سقف من الدور الثامن للسابع بالعقار رقم 54 ش الباب الأخضر اللبان ، التابع لحى الجمرك، دون إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية والقيادات التنفيذية بالحى الى موقع الحادث وتم اتخاذ اللازم.
وكانت غرفة عمليات حى الجمر، قد تلفت بلاغ بالأمس بسقوط عقار خالي من السكان ، رقم 8 شارع رملي تقاطع شارع فرنسا بالمنشية والتابع لحى الجمرك.
وانتقل الى موقع الحادث قيادات حي الجمرك، وتم إزاله الاجزاء الخطره تحت اشراف اللواء وليد البيلى رئيس حي الجمرك.
سقوط سقف من عقار بحى جمرك (1)
سقوط سقف من عقار بحى جمرك (2)
سقوط سقف من عقار بحى جمرك (3)
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