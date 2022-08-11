رفع 63 طن مخلفات وقمامة بنطاق مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شن مركز ومدينة برج العرب الإسكندرية برئاسة اللواء علاء يوسف، حملات نظافة مكبرة ورفع 63 طن مخلفات أتربة وقمامة من نطاق برج العرب القديمة.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات اللواء علاء يوسف برفع كفاءة النظافة بنطاق مركز ومدينة برج العرب والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين.

كلف " يوسف " بتنفيذ حملات نظافة مكبرة بمنطقة البرج القديم، حيث قامت إدارة الرصد البيئي بالمركز بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مراكز وتجمعات القمامة ببرج العرب القديم حيث تم رفع 63 طنا.

ومن جهة أخرى قام رئيس مركز ومدينة برج العرب بالمرور الميدانى ببرج العرب القديم للرقابة على اسعار السلع بالمحلات والاسواق لعدم المغالاة واستغلال المواطنين ، كما تم المرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديده وخطوط السير.