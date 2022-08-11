رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى الهندسة الإلكترونية مايو 2022

المنوفية - فريق المحافظات

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية الهندسة الإلكترونية دور مايو 2022.

وأعلن الدكتور أيمن عميرة، عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية بلغت 86.5%، وقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم 74.5%، أما قسم هندسة وعلوم الحاسبات بلغت نسبة النجاح 79.5%.

كان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد أعتمد نتيجة تراكمى الفرقة الرابعة بكلية التربية للعام الجامعى 2021-2022، وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد الكلية أن عدد الطلاب الحاصلين على امتياز بشعبة عام كيمياء بلغ عشرة طلاب، وطالب واحد بشعبة أساسى دراسات، وطالب بأساسى علوم، وطالبان بشعبة عام لغة عربية، وطالبان بشعبة عام لغة فرنسية، وطالب بشعبة عام تاريخ، وثلاث طلاب بشعبة عام علم نفس، وثلاثة بشعبة عام بيولوجى، وثلاثة بالتعليم الزراعى، وطالب بشعبة عام رياضيات.