رئيس الوزراء يشيد بجهود الرئيس والجهات المصرية ونجاحها فى وقف إطلاق النار بغزة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وارساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الانسانية في القطاع، وهو ما لاقى اشادة وترحيباً على كافة المستويات بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها في الدوائر العربية والاقليمية والعالمية.

كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء السيد الرئيس مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها السيد الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تطبيق الاجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تم إعلانها مؤخراً، بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أهمية دور المواطن في دعم تلك الجهود من خلال الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.

ولفت مدبولي إلى ما تم طرحه خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس من التوجيه بصياغة خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تطبيق تلك الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع تقييم جوانب التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وطارق الملا وزير البترول



الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وخالد عناني وزير السياحة واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية



الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل