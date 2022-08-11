رئيس الوزراء: لا بد من تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء

كتبت هند مختار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذى عقد برئاسته اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإرساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الإنسانية في القطاع، وهو ما لاقى إشادة وترحيباً على كافة المستويات بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها في الدوائر العربية والإقليمية والعالمية.

كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء الرئيس السيسى مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها السيد الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهمية تطبيق الاجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تم اعلانها مؤخراً، بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مشيرا الى اهمية دور المواطن في دعم تلك الجهود من خلال الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.

ولفت مدبولي إلى ما تم طرحه خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس من التوجيه بصياغة خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تطبيق تلك الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع تقييم جوانب التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات.