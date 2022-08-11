جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأذربيجانى، الأربعاء، لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي يقوم بزيارة إلى أذربيجان، ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سلم لعمامرة رسالة خطية من الرئيس الجزائري لنظيره الأذربيجاني، الذي أعرب عن امتنانه وتقديره لالتزام الجزائر ودعمها الثابت لجهود ومبادرات الرئاسة الأذربيجانية الحالية لحركة عدم الانحياز.

كما أكد رئيس أذربيجان تطلعه إلى زيارة الجزائر، والعمل مع الرئيس الجزائري لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات، وحرصه على تعزيز التشاور والتنسيق بينهما خاصة في مجال الطاقة، حيث تعد الجزائر وأذربيجان من أبرز مصدري الغاز.

وبحسب البيان، اتفق الطرفان على توطيد التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية أذربيجان تترأس حاليا وإلى غاية نهاية العام القادم حركة عدم الانحياز، فضلا عن كونها عضوا في تكتل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +)، وتشارك بصفة دورية في أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز ( منظمة حكومية دولية تأسست في عام ٢٠٠١ في طهران، و يقع مقرها في الدوحة، وتهدف إلى حماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي، وتتكون هذه المنظمة من ١٢ دولة و٥ دول مراقبين).