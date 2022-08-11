حياة كريمة.. قافلة طبية تجرى الكشف الطبى على المرضى بقرية بالحامول كفر الشيخ

دفعت جامعة كفرالشيخ ممثلة فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة اليوم الخميس، إلى قرية "تيرة محطة 5" مركز الحامول، وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليتى الطب وطب الفم والأسنان، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عددًا من القوافل المتكاملة "صحية و بيئية و زراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية" للقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة”، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1683 حالة من أبناء قرية " تيرة محطة 5 " مركز الحامول، وعدد من القرى المجاورة"، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة، رحاب جوهر مدير إدارة تخطيط البرامج ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.



إجراء الكشف الطبي ضمن حياة كريمة بقرية بكفر الشيخ



إقبال على إجراء الكشف الطبي



إقبال على القافلة



المشاركون والمشرفون على القافلة



توافد السيدات والأطفال على القافلة



جانب من الإقبال