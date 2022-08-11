حملات مكبرة للرقابة على الأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة علي الاسواق والمواقف، والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والالتزام بالتعريفة الجديدة بالمواقف والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وفى هذا الصدد، شن حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية، استهدفت الحملة منطقة العامرية البلد، واسفرت عن غلق صيدليتين وتحرير محضرين جنح وتحريز أدوية بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة، شملت منطقة المندرة بحرى، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة تجاه المنشآت المخالفة.

وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف شملت برج العرب القديم حيث تمكنت الحملة من تحرير عدد من المحاضر تجاه المخالفين والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين والتأكيد على عدم التهاون مع أى مخالفات.