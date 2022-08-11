حملات توعية مكثفة للمواطنين ومربين المواشي بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، استمرار رجال مديرية الطب البيطرى العمل فى فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير بيطرى الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بالتوازي مع تنفيذ أعمال التحصينات للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تم تنفيذ عمل ندوات وتوعيات ولقاءات إرشادية بيطرية بلجان التحصين، حيث رافقت الدكتورة أسماء شوقى لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإدارة إسنا البيطرية، وقامت بعمل توعيات إرشادية بيطرية للمواطنين عن أهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى توعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية مشاركتهم الإيجابية بتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

كما رافقت الدكتورة أفكار يسرى الطبيبة بوحدة الرزيقات البيطرية لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية، وقامت بعمل توعيات إرشادية بيطرية للمواطنين عن أهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية، وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بجانب حث المواطنين بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بالمشاركة الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حماية للحيوانات من هذه الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية.

كما قامت الدكتورة أمال أديب مدير إدارة البياضية البيطرية، بعمل ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية بمستشفى نجع عبد العزيز أثناء تواجد القوافل الصحية العلاجية بالمستشفى اليوم، وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ولذلك تناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر المواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



جانب من حملات التوعية ضمن تحصين المواشي



حملات توعية مكثفة للمواطنين ومربين المواشي بالأقصر



حملات توعية مكثفة للمواطنين ومربين المواشي



فعاليات حملات توعية مكثفة للمواطنين ومربين المواشي









