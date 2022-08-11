اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 10:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس سيدة وعشيقها 4 أيام بتهمة قتل زوجها في بولاق الدكرور

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:00 م
حبس سيدة وعشيقها 4 أيام بتهمة قتل زوجها في بولاق الدكرور حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة، وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل الزوج، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة بها عدة إصابات.

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتبين من خلال المعلومات، أن زوجة المجني عليها وشخص تربطهما علاقة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعانت المتهم به وقتله داخل الشقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 


جرائم القتل

العثور على جثة

بولاق الدكرور

امن الجيزة

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة

إحالة موظف إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شقيقيه بسبب الخلاف على الميراث

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:34 م

النيابة تصرح بدفن جثمان طفل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى العياط

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:21 م

المصنفات تضبط 171 ألف كتاب دراسى بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:19 م

النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق المحور بالجيزة

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:09 م

تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بقتل ابنتها فى الصف

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:56 م

حبس المتهمين بخطف عاطل وإجباره على إلقاء نفسه من شرفة منزل بالهرم 4 أيام

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة