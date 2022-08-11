اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 10:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جلسة لمجلس الأمن الدولى بطلب روسى لبحث هجمات تستهدف محطة زابوريجيا النووية

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:17 م
جلسة لمجلس الأمن الدولى بطلب روسى لبحث هجمات تستهدف محطة زابوريجيا النووية مجلس الأمن الدولى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد مجلس الأمن الآن جلسة بطلب روسى لبحث هجمات تستهدف محطة زابوريجيا النووية، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

وأعلن فلاديمير روجوف، عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن خمسة صواريخ أوكرانية سقطت في محيط مركز الإطفاء المحاذي لمحطة زابوروجيه النووية، ملحقة أضرارا بالغة به، وفقا لروسيا اليوم.
 
وأضاف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الأوكرانية استهدفت بعد ظهر الخميس وللمرة الثانية خلال يوم بقصف مكثف منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ومدينة إنرجودار حيث المحطة.
 
وأصدرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية جميع هجمات أوكرانية باستخدام الطائرات المسيرة على مدينة إنرجودار ومحطة الطاقة النووية ليلا وصباح الخميس.

ودعت واشنطن موسكو لوقف "عملياتها العسكرية فى المحطات النووية ومحيطها في أوكرانيا"، وطالبت بإعلان منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية التي تتعرض للقصف الأوكرانى.

وقال وزارة الخارجية الأمريكية "القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول"، وأضافت: "الولايات المتحدة تستمر بمناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني. وتدعم الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحطة النووية وفي محيطها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي بقصفه منشآت البنية التحتية لمحطة زابوروجيه النووية.

وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن قوات كييف تعرض كل أوروبا لـ"خطر بالغ" بقصفهم محطة زابوروجيه النووية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة