جامعه كفر الشيخ تتقدم 109 مركزا عالميا فى التصنيف الإسبانى ضمن 30 ألف جامعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ظهور الجامعة في التصنيف الإسباني ويب ميتركس (Webometrics Ranking of World Universities) حسب الاستشهادات البحثية لإصدار يوليو 2022 حسب جوجل سكولر الباحث العلمي .

وقال دسوقي، أن جامعة كفر الشيخ قفزت إلى المركز 13 على مستوى الجامعات المصرية وتقدمت 109 مركزًا عالميًا بترتيب 1707 عالميًا وظهرت في هذا التصنيف بعدد إجمالي استشهادات 74779 استشهاد بحثى، حيث يرتب المصنف ما يزيد على 30 ألف جامعة ومؤسسة علمية حول العالم.

وأوضح أن التصنيف الإسباني ويب ميتركس هو مبادرة من (CSIC) وهي أكبر هيئة بحثية عامة في إسبانيا وحسب الإصدار الجديد من هذا التصنيف أصدرت المؤسسة إصدارها لعام 2022 لأفضل الجامعات حسب الاقتباسات في ملفات تعريف الباحث العلمي من Google .

كما أشار رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ظهور الجامعة في هذا التصنيف كان نتاج خطة متكاملة تهدف للنهوض بالجامعة والوصول بها إلى العالمية من خلال الدعم المستمر للبحث العلمي وتشجيع الباحثين للنشر العلمي المتميز.

وقال رئيس الجامعة، إن تصنيف ويب ماتريكس هو تصنيف عالمي مشهور يعتمد في تقييمه للخدمات التعليمية والبحثية للجامعات من خلال أربعة مؤشرات فرعية، يرتبط المؤشر الأول بجودة الأبحاث المنشورة باسم الجامعة في الدوريات العلمية العالمية، ويقيس المؤشر الثاني مدى توافر المصادر التعليمية والبحثية المصنفة دوليًا على موقع الجامعة، ويهتم المؤشر الثالث بمدى تأثير الجامعة عالميًا من خلال الإشارات المرجعية حول العالم لموقع الجامعة، ويرتبط المؤشر الرابع بحجم تواجد للجامعة وكلياتها على شبكة الويب من خلال قواعد البيانات المرتبطة وعدد الصفحات التي تقدم الخدمات لمنسوبي الجامعة، مقدماً الشكر لجميع منتسبي جامعة كفر الشيخ وفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة.