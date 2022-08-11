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جامعة حلوان تنظم حفل تخرج دفعة برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:34 ص
جامعة حلوان تنظم حفل تخرج دفعة برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية حفل تخرج الدفعة السادسة لبرنامج التغذية العلاجية
كتب محمد صبحى

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عقدت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان احتفالية كبري بمجمع الفنون لتكريم خريجي برنامج التغذية العلاجية وحضر الاحتفالية  الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور  نعيم رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور اسامه ابو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ايناس بدير وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أمنية جلال منسق البرنامج.
 
وأكد الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، إن الاحتفال يأتي في إطار تكليل الجهود المبذولة لتحقيق النجاح، حيث ستظل كلية الاقتصاد المنزلى منارة للعلم للأجيال القادمة، يما تساهم فى ان يكون خريج الكلية مؤهل لسوق العمل بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر، ومطالباً الخريجين بالعمل والجهد من أجل تحقيق التقدم لمصر.
 
كما حضر الحفل الدكتور أحمد امين وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، الدكتورة منال كمال والتي قامت بتقديم الحفل باللغتين العربيه والانجليزيه وأشرف على الإعداد والتنظيم  الدكتور اسامه ابوهشيمه ولجنة التنظيم الدكتورة الاء ابوريه مدير وحده الخريجين والدكتورو لمياء حسن والدكتورة أسماء صفوت والدكتورة رنيم صلاح.
 
 

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