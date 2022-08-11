جامعة أسيوط تخصص 103 أجهزة كمبيوتر للتيسير على طلاب الثانوية تسجيل رغباتهم

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، تخصيص 103 جهاز كمبيوتر ، وذلك للتيسير على طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغابتهم فى مكاتب التنسيق الإلكترونى بالجامعة، والمجهزة فى مقرين منفصلين أحدهما فى كلية الآداب بحرم الجامعة القديمة والآخر بقطاع "أ" بالمدينة الجامعية، وذلك تحت إشراف طاقم إدارى متخصص لمعاونة الطلاب ، وإرشادهم بخطوات التسجيل والتى تتم فى وقت يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة على الأكثر.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة لتفقد جاهزية مقرات مكاتب التنسيق الإلكترونى بالجامعة لاستقبال الطلاب تزامناً مع بدء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى، بما شهده من استعدادات وجاهزية تامة داخل المقرات حيث يضم المقر الأول بكلية الآداب قاعتين مجهزتين لاستقبال الطلاب بطاقة استيعابية 49 جهاز ومشرف عليها نحو 14 موظف متخصص، أما المقر الثانى بقطاع " أ " بالمدينة الجامعية فيصبح أيضاً قاعتين بطاقة استيعابية 54 جهاز ويشرف عليه أكثر من 12 موظفاً مختصاً .

هذا وقد بدأت جولة رئيس الجامعة بزيارة مكتب التنسيق والمتواجد بحرم الجامعة القديم بالوليدية والتى استقبله فيها الدكتور مجدى علوان عميد كلية الآداب، ورمضان توفيق مدير عام شئون التعليم ولفيف من الكادر الأكاديمى والإدارى بكلية الآداب، ثم أعقب ذلك توجهه إلى مقر التنسيق الإلكترونى الآخر بقطاع "أ" بالمدينة الجامعية والتى استقبل سيادته فيها عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدينة الجامعية ولفيف من المختصين القائمين على العمل بالمكتب.



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تسجيل رغبات التنسيق الإلكترونى (1)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تسجيل رغبات التنسيق الإلكترونى (2)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تسجيل رغبات التنسيق الإلكترونى (3)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تسجيل رغبات التنسيق الإلكترونى (4)